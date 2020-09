O Benfica vai mesmo contratar o avançado do Almeria Darwin Nuñez. O ponta de lança urugaio já chegou a Lisboa e é o jogador mais caro da história do futebol português, tendo feito os encarnados desembolsar 24 milhões de euros.

Vamos ver se Darwin fica pelos 24 milhões de euros, pode ser um pouco mais”, afirmou Rui Pedro Braz. “Darwin Nuñez está em contrarrelógio para entrar no plantel de Jorge Jesus para defrontar o PAOK, na Liga dos Campeões”, revelou o comentador da TVI24.

O Almeria terá ficado com 20% do lucro de uma futura venda do jogador que assinou por cinco anos com o clube da luz.

Darwin Nuñez agrada de sobremaneira a Jorge Jesus”, afirmou Nuno Dias. “Darwin Nuñez era um desejo específico de Jorge Jesus, que terá falado com o presidente do clube espanhol, de quem é amigo desde os tempos em que esteve na Arábia.”

O comentador da TVI24 contou ainda que o jogador de 21 anos encurtou as suas férias para poder começar a preparação física o quanto antes, de forma a estar disponível para ajudar os encarnados na Liga dos Campeões

Rúben Amorim insiste em Paulinho, mas Braga não cede

Também o Sporting continua a sua busca por um avançado e Paulinho, do SC Braga, é a preferência do técnico leonino. No entanto, as relações entre os dois clubes tornam o negócio muito difícil de se realizar.

Paulinho continua a ser o sonho proibido de Rúben Amorim e do Sporting”, disse Rui Pedro Braz. “O facto de o Sporting ainda não ter pago ao Braga a contratação de Rúben Amorim põe em causa o negócio.”

O avançado tem uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros e António Salvador não cede e remete todos os valores para a cláusula.

A solução para o negócio é só uma: dinheiro, muito dinheiro”, explicou o comentador da TVi24. “O Sporting tem até à meia noite de sexta-feira para pagar os 12 milhões de euros por Rúben Amorim e depois terá de ter dinheiro para avançar por Paulinho.”

Questionado sobre a necessidade de encaixar dinheiro em vendas, o comentador foi direto: “Precisa o Sporting, precisa o Porto e precisa o Benfica, precisam todos. Caso contrário, estão a entrar num caminho muito perigoso.”

Exclusivo Mais Transferências: Sérgio Conceição tem renovação quase certa

Sérgio Conceição deverá mesmo renovar contrato com o FC Porto. O técnico que levou os dragões à conquista do campeonato na última época deverá estender o seu vínculo aos azuis e brancos até 2022.

Vai estender o contrato por apenas mais um ano” , garantiu Rui Pedro Braz. “Há ainda alguns detalhes por ultimar, mas as negociações estão muito avançadas.”

As questões salariais serão uma “não questão” para o técnico, que estará mais interessado no projeto apresentado por Pinto da Costa. Sérgio Conceição quererá armas para “lutar” contra os seus principais rivais, que se têm preparado para atacar o título.

FC Porto à espera de Jorge Mendes

O Futebol Clube do Porto estará com uma “grande expectativa” em relação à atuação do empresário Jorge Mendes no mercado. Os dragões têm a necessidade de vender jogadores e Fábio Silva, Diogo Leite e Tomás Esteves são a aguardar “notícias” do empresário.