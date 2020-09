O Flamengo atravessa uma frase crítica em termos desportivos. Os rubro-negros já pagaram quase 16 milhões de euros pelo jogador e Gérson admite querer regressar à europa para voltar a trabalhar com o técnico encarnado.

“Trabalhar com Jorge Jesus, o treinador que o potenciou, e encontrar um clube que pague aquilo que o Flamengo quer, pode não ser muito fácil”, admite Rui Pedro Braz.

Para o fazer, o comentador afirma que os encarnados teriam de fazer um “all-in” muito arriscado, à semelhança do que está a ser feito por Darwin Núñez.

No entanto, os dirigentes encarnados parecem estar mais focados em Bruno Henrique, um jogador “mais acessível”, que rendeu bastante com o técnico encarnado.

“Darwin Núñez será jogador do Benfica nas próximas horas”

O Benfica não desiste do avançado do Almeria Darwin Núñez. O negócio estará praticamente fechado, mas com uma novidade no processo negocial: o Almeria já não está interessado em receber o passe de jogadores do Benfica.

Os encarnados esperavam conseguir baixar o valor da transferência incluindo alguns jogadores excedentários no negócio, mas os espanhóis estão intransigentes e exigem 24 milhões de euros por Darwin Núñez.

“As negociações foram muito aguerridas”, revelou Rui Pedro Braz. “O Almeria queria 20% de uma futura venda do jogador.”

A transferência estará presa “em detalhes”, como as taxas de intermediação da transferência e as percentagens dos empresários que estão a intermediar o negócio.

Vieira quer fazer 100 milhões em vendas com estes jogadores

O Benfica lidera largamente os gastos nesta janela de transferências e precisa de começar a encaixar dinheiro.

“O Benfica agora tem de vender. Ou os clubes começam a vender ou temos aqui uma bolha especulativa que pode fazer o futebol português caminhar para uma crise como há muitos anos não víamos”, explicou Rui Pedro Braz.

O Mais Transferências sabe que Luís Filipe Vieira quer fazer 100 milhões de euros em vendas e, para isso, o Benfica já colocou alguns ativos na lista de dispensáveis.

Florentino, Gabriel, Vinícius, Seferovic e Cervi são alguns dos jogadores que fazem parte desse plano do presidente.

Ainda assim, o comentador da TVI Rui Pedro Braz, diz que esses valores fazem sentido “num mundo pré-covid”.

Este avançado é o próximo alvo do FC Porto

O FC Porto precisa de reforçar a linha da frente, depois de Marega ter feito saber que tem interesse em jogar na Premier League e não poderá não renovar contrato com os dragões.

Taremi já chegou, mas Aboubakar, Zé Luís, Soares e Fábio Silva continuam por resolver.

“É impensável o FC Porto continuar com uma situação destas”, afirmou Cândido Costa em relação a Aboubakar, um dos mais caros do plantel, em termos salariais.

E para colmatar essa lacuna, os dirigentes azuis e brancos parecem estar de olhos postos no avançado do Famalicão Toni Martínez.