O mercado de futebol português continua ativo a menos de uma semana do fecho da janela de transferências. O Benfica tem sido o clube português com mais negócios, mas FC Porto e Sporting ainda tentam ultimar os plantéis com novas contratações.

Rui Pedro Braz lembra que as águias já encaixaram cerca de 80 milhões de euros entre vendas, empréstimos e mais-valias, mas já gastaram 100 milhões na contratação de novos ativos.

O comentador da TVI diz que este tipo de gestão vai contra o discurso de estabilidade financeira e de recuperação de passivo.

O Benfica já terá encaixado 80 milhões de euros, mas gastou 100”, refere Rui Pedro Braz.

O FC Porto terá feito uma proposta de 15 milhões de euros pelo extremo brasileiro Pepê.

Cândido Costa considera que o jogador do Grémio seria uma contratação interessante dada a mobilidade e criatividade do brasileiro.

Era um negócio muito interessante", diz Cândido Costa.

Paulinho continua a ser um dos principais alvos do Sporting.

O plantel de Rúben Amorim carece de um ponta de lança de raiz e o clube vai tentar chegar a um entendimento com o SC Braga.

Nuno Dias revela que os leões vão fazer tudo o que é possível para contratar um avançado.