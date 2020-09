O Benfica apresentou uma frente de ataque contra o Famalicão muito diferente daquela que jogou contra o PAOK para a Liga dos Campeões. Apesar de se tratarem de contextos diferentes, Rui Pedro Braz afirma que a dupla que jogou contra o Famalicão foi muito superior.

Lucas Waldschmit e Darwin Nunez formam a dupla mais forte do Benfica. O que nos leva a uma questão muito pertinente: onde é que vai jogar Pizzi?”, disse o comentador da TVI.

Jorge Jesus já admitiu que conta com o jogador para ocupar uma posição no centro do terreno. Ainda assim o comentador considera que colocar o jogador na posição de “8” seria “um risco demasiado alto na segurança da zona intermediária”.

Jorge Jesus conta com Pizzi para o corredor central”, revelou.

Outro dos grandes temas para os adeptos encarnados é o futuro do jovem Gonçalo Ramos no plantel. Rui Pedro Braz refere que essa é uma das questões que têm de ser esclarecidas, uma vez que o rendimento do jogador tem chamado as atenções.

Gonçalo Ramos marca golos a torto e a direito. Marcou na equipa B, marcou nos juniores na Youth League. Agora a grande questão é se vai ter oportunidades na equipa principal”, frisou.

Tottenham tenta Seferovic e Carlos Vinícius

O Benfica terá recebido duas propostas do Tottenham por dois avançados. Os londrinos terão feito uma proposta de empréstimo pelo avançado suíço, que terá sido rejeitada pelos encarnados.

No entanto, o clube liderado por José Mourinho não desistiu e voltou à carga, desta vez por Carlos Vinícius, com uma oferta de 30 milhões de euros pelo passe do jogador. A quantia não deverá agradar os dirigentes encarnados, que, ao que tudo indica, vão rejeitar a proposta.

Este jogadores para saírem para o Tottenham não será pelos valores apresentados”, explicou Rui Pedro Braz. “Trinta milhões por Carlos Vinícius? Parece-me curto.”

Lista de jogador infetados no Sporting

O Sporting vai jogar esta 5ª feira contra do Aberdeen para a Liga Europa. Já foi divulgada a lista de 24 jogadores convocados para esta partida. O comentador da TVI, Nuno Dias, garantiu que todos os jogadores do plantel testaram negativo para a Covid-19.

O problema está a caminho de ser ultrapassado”, divulgou. “Os últimos resultados apontam para uma melhoria geral.”

Tiquinho Soares de saída do FC Porto

Soares está de saída do FC Porto e vai assinar pelos chineses do Tianjin Teda. Os dragões vão receber cerca de 5,5 milhões de euros pelos jogadores.

Curiosamente, o jogador sai pela mesma quantia que o FC Porto pagou quando o comprou ao Vitória de Guimarães”, reparou Rui Pedro Braz.