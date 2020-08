O Benfica terá tudo alinhado com o Almería para contratar o avançado Darwin Núñez. Em cima da mesa deverá estar uma proposta de 24 milhões de euros e o passe de um jogador do Benfica.

Inicialmente, os responsáveis do clube espanhol queriam o jovem Diogo Gonçalves, no entanto, Jorge Jesus não está disposto a abdicar do jogador.

O jogador deverá assinar um contrato de cinco anos e muito dificilmente deverá escapar aos encarnados.

Exclusivo Mais Transferências: foi o “carrasco” na Liga Europa, agora é alvo do FC Porto

Alfredo Morelos, ponta de lança colombiano do Glasgow Rangers, é o mais recente alvo do FC Porto para reforçar a frente de ataque.

Na fase de grupos da Liga Europa, foi “carrasco” do FC Porto, marcando golos nos dois jogos que fez contra os dragões.

“Desde então que o jogador ficou na retina, não só dos responsáveis do FC Porto, mas também de todos nós”, afirmou o comentador da TVI24, Rui Pedro Braz.

O comentador relembrou a situação do avançado azul e branco Moussa Marega, que terá demonstrado interesse em jogar na Premier League e recusa-se a renovar contrato.

Caso se confirme, Alfredo Morelos é a “escolha número um” dos dragões.

Amorim “desespera” por avançado

Taremi “fugiu” para o FC Porto e Paulinho está “preso” por António Salvador e Rúben Amorim continua à procura de um avançado.

O Sporting tem apenas Sporar e Tiago Tomás e o técnico leonina andará à procura de um ponta de lança com características semelhantes às de Taremi e de Paulinho.