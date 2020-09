Prazo para pagar Rúben Amorim termina esta sexta-feira

O prazo para o pagamento da transferência de Rúben Amorim para o Sporting termina hoje. O Sporting falhou quase todos os prazos do contrato entre as partes.

Sobre se ainda há esperança de que um pagamento aconteça, Rui Pedro Braz admitiu que começa “a ter muitas dúvidas”.

Se o Sporting tivesse dinheiro pagar Rúben Amorim não tinha esperado até hoje”, frisou. “O Sporting sai muito mal na fotografia. O Sporting não paga Rúben Amorim porque não pode.”

Para o comentador, este episódio mancha a reputação dos leões e dos seus dirigentes.

Darwin Núñez já é do Benfica

Foi dado como certo no Benfica e chegou mesmo a ter a apresentação marcada para as 19 horas de quinta-feira. A apresentação acabou por ser cancelada e os encarnados justificaram com atrasos nos exames médicos.

A razão do atraso de Dawin Núñez é muito diferente da justificação dada”, afirmou Rui Pedro Braz. “Hoje já se percebeu que havia ali questões comerciais em aberto.”

Em causa está uma quantia de 700 mil euros referentes aos juros de uma operação de factoring por parte do Almeiria.

É um financiamento de antecipação de verbas a receber e o Benfica vai pagar os juros dessa operação”, explicou o comentador da TVI. “É semelhante ao que o Atlético Madrid fez em relação a João Félix. Daí o jovem ter custado 126 milhões e não 120 milhões. Seis milhões foram juros de factoring.”

Rui Pedro Braz falou ainda sobre o envolvimento do advogado Paulo Gonçalves no negócio.

Paulo Gonçalves diz estar a representar os interesses do agente do Darwin Núñez e que foi quem apresentou o jogador ao Benfica, em 2019.

O facto de Paulo Gonçalves ter falado de Darwin Núñez ao Benfica à mais de um ano, quando pertencia ao Peñarol, não confere direitos no negócio”, afirmou o comentador.

Guimarães quer Quaresma por dois anos

O Vitória de Guimarães terá feito uma proposta de dois anos ao internacional português. A concretizar-se, o jogador vai juntar-se a Sílvio Pereira, antigo lateral do Benfica, que já assinou pelo Vitória.

Nakajima de regresso ao plantel do Porto

Sérgio Conceição revelou em entrevista que Nakajima foi reintegrado a pedido dos seus companheiros de equipa. O jogador esteve afastado devido à atual crise pandémica e pelo facto da sua mulher fazer parte de um grupo de risco.

Rui Pedro Braz acredita que houve falta de compromisso por parte do jogador.

Eu não acredito que Nakajima goste mais das suas famílias do que os outros”, sublinhou Rui Pedro Braz.

No entanto, o facto de os seus colegas de equipa terem pedido o seu regresso demonstra “o grande ambiente” que se vive no balneário do Porto.