Rui Pedro Braz e Nuno Dias voltaram a analisar esta o panorama desportivo nacional, com destaque na contratação de Sporar pelo Sporting, na possível saída de Alex Telles a custo zero do Futebol Clube do Porto e o foco do Benfica na Bundesliga, no Mais Transferências.

As mais recentes movimentações de mercado do Benfica demonstram uma estratégia de contratações que passa pela Alemanha. O negócio de Weigl e o interesse em Waldschmit provam que os encarnados estão atentos ao que se passa no mercado germânico.

Não me parece que seja apenas uma coincidência o facto de Weigl ter chegado agora ao plantel do Benfica”, disse Rui Pedro Braz. “É uma estratégia inteligente. É um futebol físico, mas muito técnico e tático”, esclareceu.

O defesa central alemão Robin Koch, um dos novos alvos do clube da luz, parece reforçar esta ideia apesar de, para o comentador da TVI24, “o Benfica não deverá ficar por aqui”.

Alex Telles está a ser associados à Juventus de Cristiano Ronaldo. O lateral esquerdo do FC Porto tem uma cláusula de rescisão fixada nos 40 milhões de euros, passaporte italiano e o seu vínculo com os azuis e brancos acaba em 2021.

Futebol Clube do Porto não pode continuar a perder ativos a custo zero”, insistiu o comentador.

O avançado esloveno Sporar já está em Portugal para reforçar o ataque do Sporting. Ao chegar a Lisboa, questionado pelos jornalistas se iria marcar golos, respondeu: “Esse é o meu trabalho”.