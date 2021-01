O FC Porto vai defrontar o Nacional da Madeira para a Taça de Portugal, num jogo marcado por muita rotatividade e o regresso de Pepe ao onze titular dos dragões.

Rui Pedro Braz sublinha que o regresso do experiente defesa central deve servir para o jogador ganhar ritmo para o embate frente ao Benfica na sexta-feira.

“O FC Porto faz o mesmo que o Sporting fez ontem no Barreiros e roda meia equipa. Mas creio que será a única coisa em que o FC Porto quererá imitar o Sporting, uma vez que os leões saíram derrotados sem apelo nem agrado”, sublinhou o comentador do Mais Transferências.

Já Cândido Costa destacou a qualidade do onze do FC Porto, mesmo com toda a rotatividade.

“Parece-me um onze capaz de vencer o Nacional, nas condições certas, com o empenho máximo”, explicou.

William não quer baixar salário

William Carvalho é uma das prioridades de Jorge Jesus para reforçar o meio-campo do Benfica. No entanto, chegam a Portugal informações de que o internacional português não quererá baixar o salário para jogar em Portugal, algo que, a revelar-se verdade, poderá causar um impasse nas negociações do jogador.

“Houve durante as últimas semanas um reaproximar entre os dois clubes, mas as informações que temos é que William Carvalho não está disposto a baixar o seu salário e o Benfica não está disposto a chegar ao patamar salarial que o jogador aufere em Espanha”, revelou Rui Pedro Braz.

Marítimo vence o Sporting

O Sporting perdeu esta segunda-feira contra o Marítimo, por duas bolas a zero. O destaque foi para Rodrigo Pinho, ponta de lança do Marítimo associado ao Benfica, depois de ter marcado e feito uma assistência.

"O Sporting foi protegido pela arbitragem, mas mesmo assim não chegou para seguir em frente”, sublinhou Rui Pedro Braz.

Cândido Costa sublinhou a ideia do que “parecia um sonho, pode agora estar ameaçado”, uma vez que os leões apenas podem conquistar o título, ainda que a vantagem que têm, neste momento, seja curta.