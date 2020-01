O Benfica terá recebido uma proposta de 60 milhões de euros por Vinícius, jogador que rumou ao clube da luz por 17 milhões de euros, no princípio desta temporada. O interesse vem de Inglaterra, onde existem, pelo menos, dois clubes interessados no jogador, apesar de apenas um ter feito uma proposta formal.

Rui Pedro Braz acredita que os 60 milhões de euros propostos são justificados. Para o comentador, Vinícius trata-se de um jogador “com características diferenciadas”.

O golo é o bem mais caro no futebol”, referiu Rui Pedro Braz, que destacou a veia goleadora do jogador do Benfica. “Quando aparece um jogador destes, os clubes ficam loucos”, acrescenta.

Apesar do alto valor da proposta, Luís Filipe Vieira aparenta não querer vender o jogador por menos de 100 milhões de euros. Caso uma proposta dessas dimensões chegasse ao clube da luz, Nuno Dias acredita que o presidente benfiquista não seria capaz de a recusar.

Sporar já é do Sporting. O negócio foi fechado na tarde desta segunda-feira. O avançado esloveno de 25 anos deve chegar a Lisboa até quarta-feira, para fazer os habituais exames médicos. É o primeiro reforço de inverno dos leões.

Rui Pedro Braz acredita que Sporar vem “para ser titular absoluto”. Já Nuno Dias, reforça a importância que o jogador poderá ter, numa altura em que o clube leonino passa por um período menos bom.

Acho que Sporar leva vantagem pela titularidade com Luiz Phellype”, afirmou Nuno Dias.

Também a queda do negócio de Bruno Fernandes foi um dos temas desta edição do Mais Transferências. Para já, os contornos que levaram as negociações a cair não são públicos, porém, é sabido que o jogador continua com muitos clubes interessados no internacional português.

Caindo este negócio com o Manchester United, vamos ter nova novela no verão, eventualmente com valores superiores aos 60 milhões falados”, garantiu Rui Pedro Braz.

Mais a norte, o Futebol Clube do Porto poderá estar prestes a lidar com uma situação complicada. São vários os jogadores dos dragões que estão a onze meses de entrar no último ano de contrato.

Recorde-se que, na época passada, o Porto perdeu sete jogadores pode não conseguir renovar contrato. Ao todo, pode chegar aos 100 milhões de euros, o valor dos jogadores que estão próximos do seu último ano de contrato.

Alex Telles, Marega, Octávio, Soares e Aboubakar são alguns desses jogadores. Para os comentadores da TVI24, caso o clube não resolva a situação o mais depressa possível, o resultado pode ser “desastroso”.