Na antevisão do debate europeu do FC Porto contra o Bayer Leverkusen, Sérgio Conceição respondeu a Peter Bosz, treinador do clube alemão, que disse que se estivesse no lugar do treinador dos dragões todo o plantel teria abandonado o relvado juntamente com Moussa Marega no Estádio D. Afonso Henriques. Rui Pedro Braz e Cândido Costa elogiaram as palavras do treinador português, que explicou que entra em campo com um bloco com táticas e não com regulamentos.

Importa que coloquemos o racismo como um problema que não pode existir”, reitera Cândido Costa.

Na primeira reação do Benfica ao caso Marega, o clube encarnado nunca frisou o nome do jogador maliano e foi alvo de críticas. Rui Pedro Braz explica que não entende o porquê das críticas e considera que Marega não pode nem deve ser a única cara contra o racismo em Portugal.

Marega não pode nem deve ser a única bandeira contra o racismo”, realça Rui Pedro Braz.

O Benfica caiu para a Liga Europa e vai jogar, esta quinta-feira, o primeiro jogo na competição, frente ao Shakhtar de Luís Castro. Rui Pedro Braz refere que caso o Benfica não vença fica numa situação preocupante de quatro jogos sem vencer consecutivos.

Quatro jogos seguidos sem ganhar passaria a ser preocupante”, lembra Rui Pedro Braz.

A tarefa do Benfica frente ao Shakhtar acresce no grau de dificuldade, já que o encontro será disputado na Ucrânia. Há ainda o fator Luís Castro, um treinador português que conhece bem o futebol nacional, inclusivo, o modelo de jogo das águias.

O Benfica não quererá manter este ciclo”, teoriza Cândido Costa.

Silas está confiante para o confronto europeu do Sporting frente ao Basaksehir. Rui Pedro Braz esclarece que Silas tem de acreditar sempre na equipa independentemente dos resultados recentes.

Se o Silas não confiar na equipa quem vai confiar?”, questiona Rui Pedro Braz.

O SC Braga joga, esta quinta-feira, os 1/16 de final da Liga Europa, frente ao Glasgow Rangers de Steven Gerard. Rui Pedro Braz garante que é incapaz de atribuir o favoritismo ao bracarenses e diz que isso seria contraproducente.