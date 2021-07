A direção do Benfica está, esta terça-feira, reunida para decidir qual o futuro do clube, depois das polémicas que envolvem o nome de Luís Filipe Vieira, no âmbito da Operação Cartão Vermelho,

A TVI sabe que o cenário em cima da mesa aponta para que a direção liderada por Rui Costa prepare a próxima temporada, conclua o processo do empréstimo obrigacionista que está a decorrer e convoque eleições antecipadas ainda este ano. O que significa que eleições no imediato não é, aparentemente, uma hipótese.

A TVI sabe ainda que a posição maioritária é que Rui costa se apresente como candidato nas próximas eleições para a presidência do Benfica.

Esta reunião acontece depois de ter sido conhecido que Luís Filipe Vieira está a ponderar retomar funções.