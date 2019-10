O Benfica venceu o Alverca por 2-0, em jogo treino, com Raul de Tomas e Vinícius a marcar os golos. Nuno Dias destacou os golos dos dois avançados, principalmente RDT, que se estreou a marcar pelo Benfica na última jornada, e a importância para aumentar o moral do avançado.

Entretanto, no open day do Sporting, Luís Neto desvalorizou os áudios de Bruno Fernandes, comentando que, provavelmente, teria dito pior do que o capitão de equipa. Nuno Dias notou que a mensagem dos jogadores tem sido a mesma: só interessa o que o capitão diz dentro do balneário e que o episódio já é passado, à semelhança do que Mathieu já tinha dito, em entrevista ao Record.

Mas não foi só de Bruno Fernandes que se falou. Luís Neto e Renan elogiaram o trabalho de Silas no comando técnico do Sporting. Para o comentador, isso pode explicar-se pelo facto de ser um treinador jovem, que terminou a carreira há pouco tempo, o que ajuda a que a mensagem passe mais facilmente.

Marchesín já sabe que vai ser titular no jogo da Argentina frente à Alemanha. O guardião chegou à seleção argentina em 2011, mas apenas alinhou em cinco partidas. Nuno Dias diz que é uma boa notícia para o guarda-redes e mais um passo importante na sua carreira, fruto do bom trabalho que feito no FC Porto.

Foi hoje notícia que o Ministério Público tem uma equipa especial para investigar crimes no desporto. O comentador lembrou que já se sabia de alguns, como o caso do jogo entre o Feirense e o Rio Ave, e que muitas foram vasculhadas por Rui Pinto, quando ainda estavam em segredo de justiça.

Para Nuno Dias, é importante que as investigações cheguem ao fim, para que se apurem todas as responsabilidades.

Na Seleção Nacional, o comentador acredita que Portugal é favorito frente ao Luxemburgo e Fernando Santos tem uma boa notícia: William Carvalho recuperou, já treinou esta manhã com a equipa e pode ser opção para o jogo de sexta-feira. Já Mário Rui continua em dúvida.

Nuno Dias acredita que a Seleção Nacional pode carimbar já o apuramento para o Euro 2020 nesta dupla jornada, com a combinação de resultados da Sérvia, o que será do interesse da equipa das quinas.