O Sporting Clube de Braga acusa Hugo Viana de ter ameaçado um dos comentadores que estava a trabalhar para a Netx, o canal de conteúdos do clube. O episódio terá ocorrido num dos camarotes. Ruben Amorim também é acusado de dirigir insultos. O Braga chamou a policia ao local, mas ninguém foi identificado. O treinador do Sporting explicou que a polícia apenas lhe foi pediu para colocar a máscara.

Bruno Andrade considera que este episódio é “muito pequeno” envolvendo grandes clubes e que em nada dignifica o futebol português. O comentador questionou ainda a necessidade de colocar os dois camarotes lado a lado.

No Benfica, Taraabt vai ficar de fora do jogo desta segunda-feira contra o Santa Clara, o que significa que Pizzi regressa ao onze dos encarnados. Os encarnados vão jogar com Everton, Rafa e Seferovic na frente que ataque.

Para Bruno Andrade, mais do que a entrada de Pizzi, seria importante a titularidade de Darwin, que acredita ter capacidade de “mexer com o jogo”. O comentador destaque que ainda existe espaço para Cebolinha se tornar um dos principais jogadores dos encarnados.

Já os dragões vão a Moreira de Cónegos para defrontar o Moreirense. Sérgio Conceição não atira a toalha ao chão e ainda acredita ser capaz de recuperar os quatro pontos de atraso para os leões.

Rui Pedro Braz diz que, apesar do primeiro lugar ser o principal objetivo dos dragões, os azuis e brancos não devem deixar de olhar para trás e não dar hipóteses aos rivais da luz que ainda sonham com o segundo lugar.

"FC Porto tem de frustrar alguma expetativa que o Benfica ainda possa ter"