O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, enfatizou a importância da conquista do 37.º campeonato para a história do clube, um ano depois de deixar escapar o que seria um inédito quinto título consecutivo.

Em declarações para centenas de milhares de adeptos na Praça Marquês de Pombal, em Lisboa, o líder do clube ‘encarnado’ lembrou o lema para esta temporada e fez questão de vincar o peso dos jovens provenientes dos escalões de formação no Caixa Futebol Campus, no Seixal.

Este foi o ano da reconquista do nosso orgulho, da nossa autoestima e do nosso amor próprio", começou por dizer o dirigente, sublinhando: "Este título reforça a base do que temos vindo a fazer, estão aqui oito jogadores provenientes da formação no Caixa Futebol Campus."

Dedicando o título aos benfiquistas de toda a lusofonia, Luís Filipe Vieira realçou ainda o papel do treinador Bruno Lage, que sucedeu em janeiro a Rui Vitória, para a conquista neste campeonato, com 87 pontos, mais dois do que o FC Porto.

É graças a estes homens aqui atrás, comandados por este grande homem, Bruno Lage, que vos deram este título. Para o ano temos a certeza de que queremos estar aqui novamente", finalizou.

Por sua vez, o central brasileiro Jardel, este ano investido do papel de capitão na sequência da retirada de Luisão, deixou palavras de agradecimento aos colegas, ao técnico, ao presidente e aos adeptos em plena euforia da festa.

Quero dar os parabéns a toda a equipa, que se comprometeu a dar o campeonato a todos vocês. Dou os parabéns ainda ao nosso treinador Bruno Lage, que nos acompanhou em todos os sentidos. Sem vocês, adeptos, nada faria sentido, porque sempre acreditaram em nós. Agradeço ao nosso presidente também, ele é como um pai para nós", declarou, numa festa em que Jonas e Gedson Fernandes foram os dois maiores ‘animadores' das comemorações.

O antigo internacional português Eliseu acompanhou o plantel no Marquês de Pombal, depois de já o ter feito no relvado do Estádio da Luz, em ambos os casos com uma motorizada, tal como ocorreu durante os festejos do título da época 2016/17.

“Chegámos justamente ao título, é mais do que merecido"

O treinador do Benfica, Bruno Lage, considerou o título de campeão nacional da I Liga de futebol “mais do que merecido" e pediu aos adeptos para darem “mérito a quem ganha", nas celebrações do campeonato, em Lisboa.

Chegámos justamente ao título, é mais do que merecido. Que este título, que estava perdido, seja também a forma de dar mérito a quem ganha. Quando os adversários ganharem, temos de lhes dar mérito. Só assim eles nos darão mérito a nós”, disse Bruno Lage, perante centenas de milhares de adeptos.

O técnico, de 43 anos, pediu também aos adeptos a mesma exigência que apresentam à equipa da Luz em outros assuntos da sociedade, de forma a “reconquistar os valores de Portugal”.

Há coisas mais importantes do que o futebol, se vocês tiverem esta mesma exigência noutros temas da sociedade portuguesa, o nosso país vai ser melhor. Vamos reconquistar os valores de Portugal”, pediu.

Bruno Lage agradeceu também aos adeptos e ao presidente dos ‘encarnados', Luís Filipe Vieira, pela “oportunidade de ser treinador” da equipa principal do Benfica, mas sobretudo aos jogadores, em especial Jonas, que foi “um exemplo”.

Este título vem da aliança entre adeptos e jogadores. Obrigado ao presidente por me dar a oportunidade de ser treinador desta equipa e sobretudo ao trabalho que estes jogadores tiveram. O Jonas, com 35 anos, foi um exemplo para os mais novos e a base para esta equipa ser campeã", expressou.

