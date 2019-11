O Benfica joga esta quarta-feira mais uma jornada da Liga dos Campeões. As águias entram em campo frente ao Leipzig, depois da derrota europeia, em França, frente ao Lyon.

O clube da Luz num conseguiu vencer na Alemanha um jogo para a Liga dos Campeões. Bruno Lage garante que para inverter o historial do Benfica é necessário marcar em todas as oportunidades que existirem.

É marcar nas oportunidades que tivermos", garante Bruno Lage.

O treinador do Benfica realça que equipa fez um bom jogo no Estádio da Luz, na primeira volta. e relembra as "oportunidades claras" de Cervi e Pizzi, que não marcaram na cara do guarda-redes.

O Leipzig marcou mais de 20 golos nos últimos cinco jogos antes de defrontar o Benfica. Bruno Lage desvaloriza o bom momento ofensivo dos alemães e garante que a "forma de jogar" das águias tem de se manter.

A maneira de jogar tem de se manter , pressionantes sobre a bola e quando temos bola tentar controlar, ter posse e procurar os espaços que o adversário nos vai dar", explica o treinador das águias.

Já o guarda-redes das águias Odisseas Vlachodimos elogiou o bom momento do Liepzig. O guardião destacou ainda a velocidade dos jogadores do ataque do conjunto alemão.

São muito fortes [Leipzig], estiveram muito bem nos últimos jogos. São jogadores rápidos e têm tido boas exibições.", realçou Odisseas Vlachodimos.

Odisseias Vlachodimos nasceu na Alemanha e não escondeu o prazer em regressar a casa. Ainda assim, o guarda-redes parece já não estar habituado ao frio que se faz sentir.