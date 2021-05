O Sporting está a dois pontos de se sagrar campeão nacional. Em caso de vitória sobre o Boavista, em Alvalade, esta terça-feira, os leões voltam a vencer a liga portuguesa, 19 anos depois.

É esperada uma enchente de adeptos em várias das principais avenidas da capital, com especial incidência na rotunda do Marquês de Pombal.

A PSP reitera que o desfile só terá início "seguramente depois da meia-noite" e será composto por dois autocarros: um com a equipa do Sporting e outro com o staff. Nenhuma das viaturas vai efetuar qualquer paragem ao longo de todo o percurso.

As autoridades apelam aos adeptos que mantenham o distanciamento social e usem máscara.

O superindentende Domingos Antunes relembra que se mantém em vigor a proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública.

As forças de segurança alertam que a utilizam de engenhos pirotécnicos nos festejos não será permitida.

Entendemos deixar claro que vivemos num estado de pandemia, o que significa que cada um tem um dever cívico acrescido de evitar ajuntamentos”. (...) Apelamos a que mantenham o distanciamento e a máscara. Está ainda em vigor a proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública. (...) Não haverá paragens dos autocarros. Temos o dever de não tornar a festa num pesadelo", explicou o Superindentende Domingos Antunes.

O Sporting também já anunciou o trajeto do autocarro que vai transportar os jogadores após o apito final. O percurso vai ter início no Estádio de Alvalade, passar no Campo Grande, Rotunda de Entrecampos, Avenida da República, Praça Duque de Saldanha, Avenida Fontes Pereira de Melo e terminar na Rotunda Praça Marquês de Pombal. O regresso será feito pelo mesmo caminho.

Vão ainda existir vários pontos da cidade de Lisboa iluminados com luz verde. Os tons esverdeados poderão ser vistos no Estádio José de Alvalade, Pavilhão João Rocha, Hotel Sheraton, Estátua Marquês de Pombal, Estátua D. José (Terreiro do Paço), Castelo de São Jorge, Hotel Mundial e TOPO Chiado.

Junto ao Estádio de Alvalade, vai existir uma “fanzone”, criada pela claque Juventude Leonina, que vai contar com um ecrã gigante montado num camião. A concentração de adeptos nas imediações do complexo desportivo deverá começar a ganhar maior expressão perto das 20:30, hora do pontapé de saída do jogo entre Sporting e Boavista.

A cidade de Lisboa vai ter o trânsito condicionado a partir das 19:00. No entanto, a PSP não revelou quantos agentes estarão destacados para esta operação.

Lisboa com trânsito condicionado a partir das 19:30

O trânsito no centro da cidade de Lisboa vai estar condicionado a partir das 19:30 horas na zona do Saldanha até ao Marquês de Pombal, onde está prevista a maior enchente de adeptos do Sporting para festejar o título.

A partir das 20:30, momento em que está previsto o início do desfile, o trânsito será cortado na sua totalidade a partir das 20:30, na Avenida da República, a Avenida Fontes Pereira de Melo, Campo Grande, Saldanha e Marquês de Pombal, de acordo com a Polícia de Segurança Pública.

Estações de Metro entre os Restauradores ao Marquês de Pombal também vão encerrar mais cedo, por volta das 22:30.

As estações entre os Restauradores e o Marquês de Pombal também serão encerradas às 22:30, após o final do jogo”, esclareceu o superintendente Domingos Antunes.