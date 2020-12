Seferovic e João Ferreira são as mais recentes baixas do Benfica por covid-19, aumentado para sete o número de casos positivos no clube, em menos de uma semana.

Cândido Costa sublinhou que esta é uma situação normal nos dias que correm, mas que poderá afetar o planeamento do clube da luz e que poderão surgir ainda mais jogadores positivos, nos próximos dias.

Vamos ver o que acontece nos próximos dias. Estes indicadores podem apontar para que haja mais casos nos próximos dias”, considerou.

Santos quer Veríssimo em janeiro

Lucas Veríssimo, alvo principal do Benfica para reforçar o centro da defesa encarnada, não alinhou pelo Santos no jogo contra o Ceará, no entanto, as mais recentes declarações do presidente do Santos voltam a complicar a vinda imediata do central para o Benfica.

Andrés Rueda garantiu que o central “fica até final da Libertadores”, a 23 de janeiro. Para Nuno Dias, a posição do presidente do Santos, acaba por ser “desconfortável para toda a gente”.

FC Porto não desiste de Pepê

Real Madrid junta-se ao Zenit, Sevilha e FC Porto na corrida pelo extremo do Grêmio. Em causa, poderá estar uma proposta de 20 milhões de euros.

Os comentadores da TVI sublinham que, no entanto, o Grêmio está numa posição muito diferente à do Santos de Lucas Veríssimo. Uma vez que apresenta as contas equilibradas, algo que fará com que o FC Porto “precise de dinheiro” para conseguir levar a cabo a contratação.

Sporting igual feito com quase 30 anos

O Sporting passa o ano na liderança isolada da Liga, depois do triunfo frente ao Belenenses. Os comentadores do Mais Bastidores sublinharam que os leões não registavam 9 vitórias e dois empates desde a época 1991/1992.

Nuno Dias sublinhou que, esta época, o mesmo não conseguindo fazer sempre exibições bem conseguidas, o Sporting acabou sempre por conseguir resultados bastante positivos.