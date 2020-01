Bruno Guimarães agrada à estrutura do Benfica por ser um médio muito distinto do recém-chegado Weigl. O jogador do Atlético Paranaense foi o único jogador no 11 do ano no Brasil que não fazia parte do plantel do Flamengo, orientado por Jorge Jesus. O clube encarnado deverá formalizar uma proposta de 20 milhões de euros nos próximos dias.

Cândido Costa relembra que Bruno Guimarães foi considerado o melhor médio do campeonato brasileiro na última temporada, à frente de nomes como Gerson e Arão. O comentador realça ainda que se Bruno Guimarães chegar à Luz será titular da equipa de Bruno Lage.

Nas primeiras palavras como jogador do Benfica, Weigl falou na atmosfera do Estádio da Luz e de alguns jogadores encarnados como Pizzi. Ainda assim, Cândido Costa relembra que o médio alemão não faz a mínima ideia do que é a pressão do Estádio da Luz quando a equipa está a ganhar e a perder. Já Rui Pedro Braz acredita que Weigl chegou a Lisboa diretamente para o plantel titular do Benfica.

Nas últimas horas, têm surgido rumores de que José Veiga foi o intermediário do negócio que trouxe Weigl para o Benfica. Rui Pedro Braz explica que não passam de rumores, que começaram por Veiga e Weigl se terem cruzado e cumprimentado no Aeroporto de Tires, por mera coincidência.

O FC Porto vai a Alvalade este domingo para defrontar o Sporting. Umas das possíveis ausências no plantel de Sérgio Conceição é Danilo Pereira. Rui Pedro Braz vê em Mamadou Loum um potencial substituto de Danilo, mas realça que, apesar das recentes boas exibições, não é o mesmo do que ter o internacional português no onze titular.

Daniel Carriço termina contrato com o Sevilha no final da temporada e poderá estar de regresso ao Sporting. Cândido Costa realça que o defesa poderá ser uma grande mais valia para Silas, quer pela qualidade técnica e pela ligação quer porque sempre teve ao clube leonino.