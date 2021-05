Cândido Costa vai deixar o Mais Bastidores, bem como, a TVI e a TVI24. O comentador despediu-se, esta sexta-feira, de todos os colegas e dos telespectadores.

Num mundo de tanto ódio, coloco-o como uma das pessoas com maior coração e mais feliz. Um ótimo profissional, a quem só posso desejar a maior sorte e muito sucesso”, diz Bruno Andrade.

O antigo jogador do FC Porto e Benfica vai ter um novo projeto, que não passa pela estação de Queluz de Baixo.

Na hora do adeus, Catarina Cardoso, Nuno Dias e Bruno Andrade recordaram um profissional extraordinário.

Wolverhampton: Bruno Lage apontado como sucessor de Nuno Espírito Santo

O Wolves anunciou, esta sexta-feira, que Nuno Espírito Santo vai deixar o comando técnico do clube no final da presente temporada. O treinador português, que tem mercado no campeonato inglês, vai despedir dos adeptos do emblema amarelo e preto no último jogo da época, frente ao Man. United.

O Mais Bastidores sabe que o nome mais para suceder a Espírito Santo é outro português. Bruno Lage pode vir a emigrar para o Reino Unido nos próximos meses.

Sporting: Nuno Mendes, Palhinha e Pote despertam interesse dos tubarões europeus

Nuno Mendes e João Palhinha são dois dos jogadores que mais se destacaram esta temporada no futebol português.

Ambos os jovens jogadores têm mercado e devem chegar várias propostas a Alvalade, nas próximas semanas.