Darwin Núñez quer jogar no Benfica.

O Mais Transferências sabe que Jorge Jesus quer contar com Darwin e está “encantado” com a ética de trabalho do avançado do Almería.

O Benfica prepara a oferta, mas os valores envolvidos devem bater o recorde de 22 milhões pagos por Jiménez.

O clube encarnado tenta incluir passe de jogadores para tentar baixar o valor. Um desses nomes é o de Diogo Gonçalves.

O extremo ex-Famalicão é um dos nomes que mais agradam a José Gomes.

Afinal, onde vai jogar Cavani?

O futuro de Edinson Cavani foi um dos temas em análise no programa desta quarta-feira.

O Real Madrid juntou-se aos colchoneros e demarcou-se das negociações com o internacional uruguaio, anteriormente noticiadas.

Por outro lado, a Juventus quer juntar o avançado uruguaio a Cristiano Ronaldo e vai avançar.

Cavani jogou sete anos em Itália entre Palermo e Nápoles antes de rumar ao PSG.

Nakajima, um craque sempre distante

O FC Porto está com dificuldade em gerir Shoya Nakajima.

Sérgio Conceição não quer perder o nipónico, mas também não quer ir contra o plantel.

Segundo apurou o Mais Transferências, os colegas não esquecem que o criativo japonês "abandonou o barco".

As dificuldades de comunicação e a questão cultural estão também na génese do afastamento do jogador japonês.