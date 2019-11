O Benfica está fora da Liga dos Campeões. As águias ainda estiveram a ganhar 2-0 ao Leipzig, mas ao cair do pano permitiram a remontada alemã. Cândido Costa realça que as contas ficaram muito complicadas para o clube da Luz.

O Benfica foi do céu ao inferno”, referiu Cândido Costa.

Miguel Guedes elogiou a exibição do Benfica na Alemanha. Ainda assim, o comentador da TVI questiona-se sobre onde teria chegado o clube da Luz se as escolhas de Lage tivessem sido outras nas jornadas anteriores.

O que seria o Benfica com a equipa essencial a jogar em todos os jogos?”, questionou Miguel Guedes.

Cândido Costa destacou o poderio ofensivo do Leipzig como a principal razão para o empate frente ao Benfica. Diamantino Miranda criticou ainda a posição de Ferro no segundo golo alemão.

O Leipzig é uma máquina de fazer golos”, rematou Cândido Costa.

Diamantino Miranda realçou as diferenças entre o campeonato português e o alemão. O comentador da TVI explicou que a competitividade alemã preparou melhor o Leipzig para a Liga dos Campeões.

O andamento é completamente diferente e isso percebeu-se”, evidenciou Diamantino Miranda.

Pizzi e André Almeida analisaram o jogo do Benfica na Alemanha. O médio explicou que os jogadores sabem que deixaram tudo fugir nos últimos minutos. Já o defesa revelou que fica “um sabor amargo” com este empate frente ao Leipzig.

Sabemos que tínhamos quase tudo na mão e deixámos fugir”, revelou Pizzi.

Carlos Vinícius não escondeu o desagrado com o empate na Alemanha. O avançado marcou o segundo das águias, que no momento deixava a equipa encarnada a depender só de si para seguir em frente na Liga dos Campeões.

Não era o resultado que queríamos, saímos daqui tristes”, garantiu Carlos Vinícius.

Bruno Lage elogiou a exibição da equipa na Alemanha. O treinador explicou com o 2-0 aos 90 minutos os três pontos teriam de vir para Portugal.