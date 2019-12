Bruno Lage voltou a afirmar que não poupou nenhum jogador em qualquer dos jogos da Liga dos Campeões. O técnico encardo relembrou que Cervi tinha estado no primeiro jogo frente ao Zenit.

Bruno Lage relembrou o primeiro jogo da Liga dos Campeões, em que colocou Cervi e este falhou um golo isolado, partida também frente ao Zenit que as águias acabaram por perder por 3-1. O treinador encarnado explicou ainda que seis jogos depois foi o mesmo Cervi a marcar o golo abriu caminho para a vitória.

Cervi abriu o marcador a favor do Benfica, golo que acabou por desbloquear o jogo. O avançado referiu que o objetivo das águias é sempre chegar até ao fim seja qual for a competição.

A Champions é isto. O erro faz parte do futebol” , referiu Rúben Dias.

Rúben Dias explicou que é fácil olhar para trás e apontar os erros que ditaram a eliminação do Benfica da Liga dos Campeões. O defesa encarnado acrescentou que o percurso na Liga Europa será feito “passo a passo”.

Pizzi, capitão das águias, realçou a qualidade exibicional durante os 90 minutos. O médio do Benfica garantiu que a equipa poderia ter chegado mais longe na Liga dos Campeões.

A vitória do Benfica esteve também em análise no estúdio da TVI24 , onde os comentadores Cândido Costa, Diamantino Miranda e Miguel Guedes analisaram a prestação das águias.

Depois da vitória do Benfica perante o Zenit, os jogadores encarnados afirmaram que podiam ter chegado mais longe na competição. Para Pizzi, a equipa merecia mais. Já Chiquinho afirma que o Benfica dominou "por completo o Zenit" .

