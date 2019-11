A quarta jornada da Liga dos Campeões teve, no primeiro dia, a derrota do Benfica em Lyon em destaque. Os encarnados perderam por 3-1 em França e complicaram seriamente as contas para o apuramento para os oitavos-de-final.

Esta terça-feira houve muitos golos e grandes jogos. Os destaques vão para as partidas entre Chelsea e Ajax e Dortmund e Inter, onde houve muitos golos e lances de registo.

Uma das surpresas da jornada foi o empate arrancado pelo Slávia de Praga em Camp Nou (0-0), ainda que Messi tenha tido mais uma noite inspirada.

Esta quarta-feira entram em campo a Juventus de Cristiano Ronaldo e o Atlético de Madrid de João Félix, com vários outros portugueses espalhados pelos campos europeus.

Veja ou reveja os resumos de todos os jogos desta segunda jornada.