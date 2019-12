De Amesterdão chegou uma das grandes surpresas da noite. Semi-finalista do ano passado, o Ajax foi afastado na fase de grupos, depois de ter perdido em casa, com o Valencia. A equipa holandesa segue para a Liga Europa.

Com o apuramento ainda por garantir, o Liverpool foi à Áustria para defrontar o Salzburgo, e acabou por confirmar o acesso aos oitavos de final da Champions. Após uma primeira parte morna, os reds arrancaram para uma segunda parte convincente, com Sadio Mané e Mohamed Salah a liderarem a equipa.

Esta semana jogou-se a sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Afastado da competição, o Benfica precisava de vencer o Zenit para seguir nas competições europeias, e foi o que fez. No Estádio da Luz, a equipa de Bruno Lage não deu hipóteses aos russos, e aplicou três golos sem resposta.

Continuar a ler

VÍDEO MAIS VISTO

VÍDEO: as maldades de Taarabt no jogo com o Zenit