A segunda jornada da Liga dos Campeões teve vários portugueses em destaque. João Félix foi a figura do Atlético de Madrid frente ao Lokomotiv de Moscovo, enquanto Cristiano Ronaldo e Rúben Semedo fizeram um golo cada pelas suas equipas.

Esta terça-feira os dois grandes destaques foram para o empate do Club Brugge contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu (2-2) e para a humilhação do Bayern de Munique ao Tottenham, em Londres (2-7).

Veja ou reveja os golos de todos os jogos desta segunda jornada.

