A Liga dos Campeões está de regresso, a para abrir os oitavos de final realizaram-se dois grandes jogos de futebol. Em Dortmund está uma das figuras desta fase. Erling Haaland, com apenas 19 anos, conta com 10 golos apontados na sua época de estreia na liga milionária, dividindo os tentos entre Salzburgo e Borussia Dortmund. Depois dos golos frente ao PSG, o norueguês tornou-se mesmo o primeiro jogador a marcar por duas equipas diferentes na mesma edição da prova. Recorde-se que as regras mudaram há pouco tempo.

Numa partida jogada a todo o gás, dois momentos de Haaland acabaram por ser decisivos na partida, com os alemães a saírem por cima frente aos parisienses. O segundo golo do jovem prodígio foi estrondoso.

O jogo entre Atlético de Madrid e Liverpool foi marcado por um golo madrugador. A partir do momento em que, aos 4 minutos, Saul introduziu a bola na baliza de Alison, os espanhóis defenderam o resultado, que acabou por ser o final.

O Liverpool passou mal em Madrid e tem de se aplicar para tentar continuar em prova e lutar pela revalidação do título.