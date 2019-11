A quarta jornada da Liga dos Campeões trouxe novos momentos de grande futebol, com as bancadas sempre envolvidas. Ainda antes do jogo, em Dortmund, Liverpool ou Nápoles, os adeptos também foram estrelas.

O benfiquista Ferro protagonizou um dos momentos da noite, depois de ter caído inanimado após um choque com Vlachodimos.

Esta terça-feira ficou marcada pelo empate do Barcelona com o Slávia de Praga, num lance que teve mais um rasgo de génio de Messi, que só foi travado pela trave.

Em São Petersburgo houve golos anulados e ânimos exaltados.

Esta quarta-feira promete trazer novos momentos, com Cristiano Ronaldo a ser um dos destaques.