A segunda jornada da Liga dos Campeões contou com vários momentos caricatos, alguns deles protagonizados por jogadores portugueses, como João Félix, Cristiano Ronaldo ou Éder.

Desde problemas com o equipamento de João Félix até ao falhanço de Cristiano Ronaldo, a noite de terça-feira contou com um Serge Gnabry em altas. O avançado alemão do Bayern de Munique marcou um poker (quatro golos) em Londres e ajudou a cilindrar o Tottenham (7-2).

Veja também: