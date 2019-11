Está aí mais uma ronda da Liga dos Campeões. A quinta jornada começa com a estreia de José Mourinho pelo Tottenham na Champions. O treinador português vai também fazer o seu primeiro jogo em casa pelos Spurs, que recebem o Olympiakos de Pedro Martins. No mesmo dia, Cristiano Ronaldo volta a encontrar João Félix, que pode regressar à titularidade depois de ter falhado os dois jogos anteriores na competição.

Neste momento, apenas Juventus, Bayern de Munique e PSG entram com estatuto de apurados, mas várias equipas podem juntar-se ao lote dos últimos dezasseis. Ao primeiro jogo, José Mourinho pode qualificar já o Tottenham para os oitavos. Na Alemanha, o Leipzig também recebe o Benfica de olho na próxima fase.

Houve alguns arranques em falso, a começar pelo Real Madrid, mas os merengues estão ainda assim em posição de apuramento nesta altura, e podem garantir a passagem se vencerem o PSG. De qualquer maneira a pressão é grande no Bernabéu, tal como para vários outros gigantes da Europa, que têm vacilado em casa esta época: incluindo Barcelona e At. Madrid, os outros dois grandes de Espanha.

No Bayern Munique, os maus resultados na Bundesliga já fizeram cair o treinador Niko Kovac. O apuramento na Champions, no entanto, foi conseguido com facilidade.