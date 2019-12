Chegámos ao último jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões. Com uma campanha aquém das expetativas, o Benfica recebe o Zenit sem possibilidade de chegar aos oitavos de final. Os encarnados precisam de ganhar para conseguirem chegar à Liga Europa.

Em Munique, com as duas equipas já apuradas, o Tottenham de José Mourinho visita o Bayern. Depois da goleada sofrida em Londres (2-7), ainda com Pochettino no comando, os Spurs querem vingar-se dos bávaros.

Outros portugueses vão estar em destaque esta quarta-feira. Depois de um bom início, o Atlético de Madrid, de João Félix, vem de duas derrotas consecutivas. A receção ao Lokomotiv Moscovo tem de culminar numa vitória, para que a equipa de Diego Simeone passe para a próxima fase.