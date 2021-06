Eriksen mostrou-nos o que mais importa. O herói de Euro 2020

Christian Eriksen sofreu uma paragem cardíaca durante o Dinamarca - Finlândia. À memória de quem assistia vieram os casos de Miklós Fehér (Benfica) ou de António Puerta (Sevilha). Felizmente, a estrela dinamarquesa deixou o campo já consciente e está a ter uma recuperação favorável.

Os holofotes centraram-se mesmo nos companheiros de Eriksen e na equipa médica dinamarquesa, que prontamente prestaram os primeiros socorros ao capitão e ainda o protegeram com um cordão humano das objetivas da realização.

O jogo foi retomado pouco depois, com a equipa finlandesa a aplaudir os colegas de Eriksen, que tiveram de jogar em condições mentais pouco favoráveis.

Mais um Euro, mais dois recordes para Cristiano Ronaldo

Bastaram 90 minutos para Cristiano Ronaldo bater mais dois recordes europeus e ainda bisar, nos instantes finais do Hungria - Portugal. CR7 é agora o único jogador a ter participado em cinco fases finais de um campeonato europeu e o melhor marcador de Europeus, com 11 golos, superando os nove de Platini.

Não ao racismo: Bélgica ajoelha-se na Rússia e recebe assobiadela ensurdecedora

O apito inicial do segundo jogo do Grupo B, Bélgica - Rússia, ficou marcado por cenas lamentáveis ainda antes de a bola começar a rolar. Lukaku e todo o conjunto belga ajoelharam-se contra o racismo (ao contrário do adversário) e as bancadas de São Petersburgo responderam uma longa assobiadela.

A esta atitude, Lukaku respondeu da melhor forma: marcou dois golos e dedicou-os ao colega de equipa Eriksen.

A obra de arte de Schick. Checo marca golaço incrível do meio-campo

No Grupo D, a República Checa já vencia a Escócia por 1-0, num jogo equilibrado, até que Patrik Schick teve um rasgo de génio. O ponta de lança checo viu a oportunidade e não a deixou escapar, mesmo estando a mais de 45 metros da baliza adversária. Schick fez um chapéu incrível que percorreu metade do campo. Um golaço que já está na lista de candidatos a melhor tento do torneio.

Países Baixos - Ucrânia: o jogo mais emocionante da jornada, com cinco golos em 38 minutos

O segundo jogo do Grupo C estava morno, carregado de oportunidades desperdiçadas, até que ao minuto 52 todo mudou. Bastaram sete minutos, para os Países Baixos estarem a vencer por 2-0. A Ucrânia fez o 2-2, apenas com quatro minutos de diferença entre os golos. O esquadrão neerlandeses acabou por fazer o terceiro ao cair do pano e arrecadar os três pontos.