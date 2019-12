No episódio do programa Mais Bastidores desta segunjda-feira, o comentador Nuno Dias analisou o lançe do jogo entre o Benfica e o Marítimo que foi assinalado como auto-golo, embora a maior parte da comunicação social tenha decidido que o golo deveria ser atribuído a Vinicius.

Segundo o árbitro da partida, Fábio Veríssimo, escreveu no relatório pós-jogo que o avançado do Benfica apenas tinha marcado dois golos no jogo em que os encarnados bateram o clube da Madeira por quatro a zero.

De uma forma geral, toda a gente entende que este golo deveria ser atribuído a Vinicius", afirma o comentador que a lei permite uma certa "arbitrariedade".

Nuno Dias analisou também a derrota que o Sporting sofreu frente ao Gil Vicente e que colocou o clube a 13 pontos do líder do campeonato, o Benfica.

Há sete anos que o Sporting não estava tão longe do líder da Liga portuguesa ao fim das 12 primeiras jornadas. A derrota em Barcelos, ante o Gil Vicente, por 3-1, na noite de domingo, coloca a equipa verde e brancos a 13 pontos do Benfica, primeiro classificado nesta altura (20 para 33 pontos).

Acho que, de uma vez por todas, o treinador e os responsáveis do Sporting devem assumir claramente que esta é uma época falhada", disse Nuno Dias, explicando que o clube tem tremendas dificuldades em lidar com os seus próprios erros.

Nuno Dias analisou o onze anunciado pelo Futebol Clube do Porto para o jogo desta segunda-feira contra o Paços de Ferreira e afirmou que Aboubakar , que foi fundamental no triunfo dos dragões frente ao Young Boys, deve ser titular.

Não me parece que a equipa que Sérgio Conceição vai apresentar hoje seja muito diferente daquela que jogou para a Liga Europa", afirmou.

O comentador elogiou o avançado e disse que o mesmo está a viver um momento especial da carreira.

As equipas precisam dos avançados moralizados para vencerem os jogos", disse Nuno Dias, avançando que Aboubakar, perante todas as adversidades, nunca desistiu.

A Bola de Ouro 2019 vai ser entregue nesta segunda-feira, numa cerimónia transmitida em direto pela TVI24, em Paris.

Nuno Dias disse que, embora os portugueses Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e João Félix estejam nomeados para o prémio principal, o principal favorito é Lionel Messi, que venceu o prémio «The Best», da FIFA.