Os comentadores do Mais Bastidores analisaram o momento do Sporting e a contestação a Frederico Varandas e sua direção, depois de se terem registado mais confrontos nas bancadas de Alvalade. No início do jogo as claques já tinham mostrado tarjas com palavras de contestação ao elenco diretivo do Sporting.

Luís Vilar acredita que a responsabilidade é inteiramente de Frederico Varandas e da estrutura que escolheu, que não foi de todo bem pensada. Rui Pedro Braz lembra as palavras do presidente do Sporting, na campanha eleitoral, ao sublinhar que não necessitava de um diretor desportivo porque a estratégia ia ser totalmente delineada por si.

Vilar recordou o passado trágico do Sporting... Nos últimos meses do mandato de Bruno de Carvalho, já tinha avisado que seriam necessários pelo menos três anos para recuperar do "estrago" do ex-presidente. Para Luís Vilar, Frederico Varandas tem feito melhor a nível financeiro do que desportivo e mas apontou um dado que deveria preocupar a atual direção do Sporting: Silas será o quinto treinador... em pouco mais de um ano de mandato.

Por seu turno, Cândido Costa deixou um aviso os sportinguistas: é nestes momentos que os oportunistas, as pessoas que quem não sentem nem se preocupam com o clube surgem, especialmente os que andam no escuro e se fazem de sportinguistas. O conselho do comentador é os adeptos verde e brancos se unam na defesa do clube.

Rui Pedro Braz alinhou pelo mesmo diapasão e criticou os adeptos mais jovens que, no final da partida e aos microfones da TVI, se mostraram mais interessados em dividir os sportinguistas. O comentador lembrou também que, durante o período em que o Sporting esteve 17 anos sem vencer o campeonato, o estádio de Alvalade estava sempre cheio, algo de que esses adeptos não se recordam, por serem demasiado novos. Para Rui Pedro Braz, deviam seguir o exemplo.

O comentador aproveitou ainda para criticar o legado deixado pela direção de Bruno de Carvalho, afirmando que o presidente deposto transformou o Sporting num clube de arruaça, violência e confrontos violentos, como os que se viveram esta noite em Alvalade, depois da derrota frente ao Rio Ave.