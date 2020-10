Cristiano Ronaldo não vai continuar em isolamento profilático no Jamor durante muito mais tempo. A TVI sabe que o capitão da Seleção Nacional poderá viajar para Turim ainda hoje, onde estará perto do staff médico da Juventus.

Ronaldo está desde terça-feira a realizar a quarentena num quarto na Cidade do Futebol, mas tudo indica que será transportado por um avião privado até ao norte de Itália, isolando-se na cidade onde vive com a família. O jogador já foi dispensado da Seleção e não jogará esta quarta-feira frente à Suécia.

Cristiano Ronaldo acusou positivo à covid-19, depois de um teste feito durante o estágio da Seleção Nacional. O capitão da Seleção Nacional, segundo informou a Federação, está assintomático e em isolamento.

CRISTIANO RONALDO FOI DISPENSADO DOS TRABALHOS DA SELEÇÃO NACIONAL APÓS TESTE POSITIVO PARA COVID-19, PELO QUE NÃO DEFRONTARÁ A SUÉCIA. O INTERNACIONAL PORTUGUÊS ESTÁ BEM, SEM SINTOMAS E EM ISOLAMENTO”, lê-se numa nota publicada esta terça-feira no site oficial da FPF

Ronaldo é o terceiro jogador de Portugal a estar infetado com o novo coronavírus, depois de José Fonte e Anthony Lopes, com os três futebolistas a terem sido afastados do estágio da seleção nacional.

Em Itália, a Vecchia Signora avançou ainda que o treinador dos sub-23 da Juventus, Lamberto Zauli, está infetado com covid-19. O técnico de 49 anos testou positivo após a última ronda de testes realizados. O clube de Turim acrescenta que todo o plantel dos sub-23 vai continuar a ser testado e a treinar sem qualquer contacto com o exterior, conforme previsto no protocolo das autoridades italianas.