O Sporting já tem um novo alvo em mente para reforçar o plantel: Matheus Reis. Dirigentes leoninos apontam as atenções para o defesa do Rio Ave que se encontra no último ano de contrato.

Neste momento, o jogador está em litígio com o clube de Vila do Conde, desde o final do mercado de transferências.

Sporting está mesmo a equacionar avançar para contratação do defesa, a pensar na função de defesa central”, explicou Nuno Dias.

Luís Vilar sublinhou que o jogador já esteve “na órbita” de grandes clubes europeus e poderá ser uma boa opção para os leões.

Darwin e Weigl infetados com covid-19

O Benfica começa a ter problemas com a covid-19, depois de ter sido revelado que Darwin Núñez e Julian Weigl terem testado positivo. Apesar de o jogador alemão não estar a ter a utilizada que deseja, o mesmo não se passa com Darwin, que tem sido fundamental para manobra ofensiva dos encarnados.

Luís Vilar admite que o Benfica deve ser dos clubes que melhor se prepara e mais medidas tomou para evitar um possível surto de covid-19, no entanto, o comentador apontou ao facto de os dois jogadores juntos terem custado 44 milhões de euros, algo que deveria fazer com que a estrutura do Benfica se tivesse preparado melhor.

O Benfica tem 44 milhões de euros em jogadores com covid-19. Os clubes têm de perceber de uma vez por todas que este risco tem de ser mitigado”, sublinhou.

Jorge Jesus teceu críticas a alguns jovens da formação Benfiquista ao afirmar, numa conferência de imprensa, que os jovens “não querem esperar pelo seu momento”.

Luís Vilar considerou que os jogadores têm alguma razão e que conseguem ver que, com o novo comando técnico dos encarnados, houve um claro desinvestimento na formação do clube.

Jorge Jesus não está a apostar em jovens. Está a dar descanso aos mais velhos. Os jogadores têm 18 anos, mas não são parvos e veem o desinvestimento do Benfica na formação”, rematou o comentador.

Pepe falha o jogo da Taça de Portugal

O internacional português Pepe continua indisponível nas contas do FC Porto. O defesa central tem uma lesão entre o calcanhar e a planta do pé.