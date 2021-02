Jorge Jesus disse após a vitória frente ao Famalicão que a “covid-19 arrasou o Benfica”.

O “Mais Bastidores”, procurou perceber em que altura da época as águias começaram a escorregar e identificou três fases distintas da campanha encarnada.

Terá sido mesmo a covid-19 que tramou o Benfica ou a derrapagem encarnada já tinha começado antes dos contágios?

Cândido Costa considera que as expulsões de treinadores “estão a matar o futebol. Controla-se tudo e não se pode dizer nada”.

Sérgio Conceição foi multado, em 1.020 euros, e vai poder estar no banco de suplentes frente ao SC Braga depois de ter sido expulso no último jogo.

Cândido Costa e Rui Pedro Braz criticam a atual postura dos árbitros face aos treinadores.

Liga interdita jogos e treinos no Estádio do Jamor

A Liga interditou os jogos no Estádio Nacional do Jamor devido ao atual estado do relvado.

A BSAD só volta a jogar em casa no dia 20 de fevereiro, com o Nacional, mas a partida deverá ocorrer em Mafra.