Cristiano Ronaldo fez esta quarta-feira uma publicação no seu Instagram pessoal onde criticou os testes de PCR realizados para despistagem da covid-19. Algumas horas depois, o internacional português acabou por apagar a publicação.

O [teste] PCR é uma treta. A sentir-me bem e com saúde. Força Juventus", disse, deixando uma mensagem de apoio à sua equipa, que vai defrontar o Barcelona para a Liga dos Campeões.

Durante a quarentena, CR7 tem partilhado várias imagens do dia a dia, deixando sempre mensagens positivas, até porque, pelo que se sabe, tem estado assintomático desde que foi infetado.

O craque português testou positivo ao novo coronavírus a 13 de outubro, durante uma concentração da seleção, na qual Anthony Lopes e José Fonte também foram diagnosticados com a doença.

O teste positivo acabou por deixar o jogador fora da partida com a Suécia, que Portugal acabaria por vencer por 3-0.

Desde então, Cristiano Ronaldo já falhou três jogos da Juventus: dois do campeonato e um da Liga dos Campeões. Vai agora falhar o encontro com o Barcelona, onde iria reencontrar Lionel Messi, e é provável que fique fora da partida com o Spezia.

Nos dois jogos que a Juventus disputou para a liga italiana sem Cristiano Ronaldo, os bianconeri não conseguiram vencer nenhum.