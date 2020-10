Cristiano Ronaldo, jogador e capitão da Seleção Nacional, está infetado com Covid-19. Presente na convocatória de Fernando Santos para os jogos da Liga das Nações, o avançado tem aproveitado a concentração da equipa das Quinas para conviver com os colegas.

O jantar de segunda-feira não foi exceção. Sentados na mesma mesa estavam 26 jogadores da Seleção Nacional, sem máscaras nem distanciamento social. O momento foi partilhado por Cristiano Ronaldo nas redes sociais e, agora, depois de confirmado que o capitão testou positivo à Covid-19, são várias as perguntas que se levantam.

Ronaldo é o terceiro jogador de Portugal a estar infetado com o novo coronavírus, depois de José Fonte e Anthony Lopes, com os três futebolistas a terem sido afastados do estágio da seleção nacional.

Mas, o que acontece aos jogadores que permanecem à disposição de Fernando Santos?

“Na sequência do caso positivo, os restantes jogadores realizaram novos testes esta terça-feira de manhã, todos com resultado negativo, e estão à disposição de Fernando Santos para o treino desta tarde, na Cidade do Futebol”, garante a FPF.

Certo é que são muitos aqueles que questionam se os jogadores não deveriam ficar em quarentena ou isolamento profilático, dado que essa é uma das recomendações da DGS aquando o contacto com um caso confirmado de Covid.

Se o Ronaldo já tinha, o Pepe, Cancelo, S. Oliveira e o rato Podence também devem ter apanhado, tendo em conta a proximidade... para não falar do facto de que supostamente deviam ficar de quarentena preventivamente, mas isto das regras parece que é só para o zé povinho — 𝔏𝔢ã𝔬 𝔈𝔱𝔢𝔯𝔫𝔬 - Gens quae non flectere (@Str8talker94) October 13, 2020

A publicação da foto do jantar dos jogadores da seleção e agora esta notícia do Ronaldo, cumprindo as 'regras', dava quarentena para vários jogadores! Pepe, João Cancelo...entre outros...

O próprio Cr7 não cumpriu uma na Juventus! — Alberto Fonseca (@AdiasAlberto) October 13, 2020

Mas, para além das perguntas que vão surgindo um pouco por toda a internet, há também quem não resista a fazer piadas com o momento.

Digam todos "INFETADOS!" pic.twitter.com/2W3k54IcTi — 🏆 Um Azar do Kralj 🏆 (@azardokralj) October 13, 2020

A Seleção Nacional tem encontro marcado para esta quarta-feira com a Suécia, para a Liga das Nações, no Estádio de Alvalade, em Lisboa. Cristiano Ronaldo, que já foi dispensado da Seleção, está em isolamento e aguarda os resultados de um terceiro teste à Covid.