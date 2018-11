O presidente do Sporting terá despedido o treinador José Peseiro. A notícia é avançada pelos três principais jornais desportivos e pelo Jornal de Notícias.

De acordo com as publicações, Frederico Varandas terá dispensado o técnico esta quinta-feira de madrugada, após a derrota (1-2), em Alvalade, com o Estoril Praia, para a Taça da Liga.

O jornal Record adianta que, no final do jogo, houve uma reunião do Sporting com José Peseiro.

Peseiro terminou o encontro de ontem a ouvir insultos e pedidos de demissão das bancadas, mas o JN refere que o técnico estava na corda bamba já desde a derrota em Portimão, pelo que ao mínimo deslize corria o risco de ser afastado do cargo.

No site da Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), não há ainda nenhuma comunicação relacionada com a demissão de José Peseiro.