O FC Porto joga, esta quinta-feiram, frente ao Young Boys, na Suiça. Sérgio Conceição efetuou alterações no onze titular relativamente à equipa que entrou em campo no último jogo. João Querido Manha realçou que o técnico dos dragões está à procura de uma maior consistência defensiva e a experiência dos jogadores mais rodados do plantel.

Aboubakar e Marega são o melhor que o FC Porto pode oferecer em termos ofensivos”, evidenciou Jão Querido Manha.

O FC Porto vai defrontar o Young Boys num relvado sintético. Diamantino Miranda acredita que este fator pode ser uma agravante extra para a equipa de Sérgio Conceição, que está habituada a jogar sobre relva natural. O comentador da TVI garantiu ainda que percebe o regresso à titularidade de Marchesín.

Sérgio Conceição pode ter tido aquela ação disciplinar sobre os jogadores colombianos, mas não é maluco”, explicou Diamantino Miranda.

Marega vai ser titular frente ao Young Boys, ao lado de Aboubakar. João Querido Manha realçou que Marega é o avançado azul e branco em melhor forma, neste momento.

Marega é o melhor avançado do FC Porto”, disse João Querido Manha.

Depois de ter sido eliminado da Liga dos Campeões, nos play-offs, o FC Porto pode agora cair da Liga Europa antes de alcançar os 16 avos de final. Diamantino Miranda reiterou que a eliminação dos dragões seria mais um fracasso, depois do Benfica ter ficado pelo caminho na Champions.