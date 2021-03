João Mário regressou ao Sporting, por empréstimo, no início da atual temporada.

O Inter de Milão já anunciou que quer uma proposta de 10 milhões de euros para libertar o jogador, que só tem mais um ano de contrato.

Rui Pedro Braz realçou a importância do médio em Alvalade e prevê que venha a ser eleito o jogador da Liga, no final da época.

Com João Mário a titular, o Sporting só esteve a perder cinco minuto”, refere Rui Pedro Braz.

Nos últimos dias, Diego Costa tem sido apontado ao Benfica. O clube desmentiu o negócio com um comunicado, em que garante que não há negociações em curso.

O Mais Bastidores sabe que as exigências salariais do jogador, que ganhava nove milhões de euros limpos no Atlético Madrid, são um dos impeditivos para uma eventual transferência.

Não há mesmo pernas para andar”, explica Rui Pedro Braz.

Samaris falha o resto da época por lesão

Samaris anunciou, nas redes sociais, que vai falhar o resto da temporada.

O médio foi submetido a tendinoplastia em Madrid e tempo de recuperação será sempre superior a dois meses.

Manu forçado a desistir do Benfica

Emanuel Ferreira é um jovem prodígio brasileiro com apenas quinze anos, que vai agora ser jogador do Flamengo.

A história de Manu começa saiu do Brasil para reforçar as camadas de formação do Barcelona, mas o Grémio, antigo clube do jogador apresentou uma queixa na FIFA contra o emblema catalão por aliciamento.

Depois de deixar a Catalunha, o jovem foi acolhido pelo Benfica e treinava na formação até ao início da pandemia de covid-19.

A família de Manu optou por regressar ao Brasil, uma vez que o futebol de formação em Portugal está suspenso.