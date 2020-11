Foi com muita comoção que todo o mundo recebeu a notícia da morte de Diego Armando Maradona, um dos maiores futebolistas da história, que faleceu esta quarta-feira aos 60 anos.

Argentina e Itália foram os palcos principais do desespero dos fãs. Foi no país sul-americano que "El Pibe" nasceu, mas na Europa deu o grande salto para o mundo do futebol. Na cidade italiana de Nápoles tornou-se herói ao conquistar duas inéditas ligas e ainda uma Taça Uefa.

Uma das imagens da noite chega precisamente de Nápoles, onde um adepto não aguentou o desespero e desfez-se em lágrimas perante um mural com a figura de Maradona.

Emoção de um adepto em Nápoles

Na Argentina, onde Maradona foi elevado a Deus depois de ter guiado a equipa à única vitória num campeonato do Mundo, em 1986, muitos adeptos apressaram-se a homenagear a lenda.

Buenos Aires, capital do país, encheu-se com as cores do Boca Juniors, clube que em que o astro despontou para o futebol.

Buenos Aires homenageia Maradona

Em noite de Liga dos Campeões, a Uefa decidiu decretar a realização de um minuto de silêncio em todos os jogos da competição. Foi o caso da partida entre Marselha e FC Porto.