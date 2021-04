A TVI24 vai transmitir esta semana, todos os dias, quatro jogos do Millennium Estoril Open: um deles no seu canal 7, os restantes aqui no site tvi24.pt ou em TVI Player.

Esta segunda-feira, os jogos a transmitir são os seguintes:

Às 10:30, Pablo Andujar (ESP) VS Alejandro Davidovich Fokina (ESP) - em direto em tvi24.pt

Às 13:00, Nuno Borges (POR) VS Jordan Thompson (AUS) - em direto na TVI24 e em tvi24.pt

A seguir a este, Kevin Anderson (RSA) VS Frances Tiafoe (USA) - em direto em tvi24.pt