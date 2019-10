O comentador revelou no Mais Bastidores desta noite que à empresa que fez a mediação da transferência do Moreirense para Alvalade são devidos 30 mil euros, referentes a 10% do valor do negócio.

Além disso, o contrato estipula ainda que a mesma empresa tem direito a receber 10% da mais-valia em caso de venda de Pedro Mendes, mas o Sporting está a reter o contrato há mais de dois anos, documento necessário para a empresa fazer prova de que terá direito a essa percentagem quando o negócio for avante.

Nuno Dias defende que a situação em torno do contrato de Pedro Mendes tem de ser clarificada o quanto antes. Trata-se de um ativo valioso do Sporting e que irá gerar uma mais-valia significativa, fruto da qualidade do jogador.