Iker Casillas continua internado no hospital CUF do Porto, mas está estável e consciente. O guarda-redes do FC Porto foi internado ontem de urgência, na sequência de um enfarte agudo do miocárdio.

O empresário de Iker Casillas, Carlo Cutropia, que esteve ao final da tarde de ontem no hospital, adiantou aos jornalistas que o jogador deverá ficar internado até sábado. Depois disso, terá um período de repouso, o que confirma que não jogará mais até ao final da época.

No dia de ontem, o guarda-redes recebeu várias visitas de familiares e amigos, como o jogador Alberto Bueno. O espanhol, que atualmente joga no Boavista, falou com Casillas e salientou aos jornalistas que o colega está estável e que recuperou rapidamente a consciência depois da intervenção cirúrgia a que foi submetido.

Recorde-se que o Casillas se sentiu mal durante o treino matinal de quarta-feira, no Centro de Treinos no Olival, e foi rapidamente transportado para o hospital, onde lhe foi diagnosticado um enfarte do miocárdio.

O problema foi resolvido com cateterismo e o jogador do FC Porto ficou com os vasos desobstruídos. Foi-lhe colocado um "stent", que é um tubo perfurado para ser inserido no vaso sanguíneo para prevenir ou impedir a constrição do fluxo no local, causada por entupimento das artérias.

Ainda ontem, Iker Casillas publicou uma fotografia, na rede social Twitter, deitado na cama do hospital e na qual afirma ter sido "um grande susto", mas que está "com as forças intactas". Aproveitou ainda para agradecer todas as mensagens recebidas.