Cândido Costa, Nuno Dias, Luís Vilar e Rui Gomes da Silva analisaram, esta noite, na TVI24, o caso que envolve os treinadores do FC Porto e do Belenenses SAD.

Em comentário, Nuno Dias alertou para um suposto ficheiro áudio que terá sido colocado a circular por um possível jogador do Belenenses.

Há aqui uma questão que é preciso que as pessoas percebam que é as fake news e os fake áudios. Tudo isto começa na noite do jogo. Eu recebi às 23:25 o áudio que ontem começou a circular que um suposto jogador do Belenenses a dizer 'o meu treinador levou um soco'. Agora, isto é assim, nós ontem podíamos ter pegado no assunto apenas e só a partir do áudio. Temos de ter muito cuidado hoje em dia com isso", defendeu Nuno Dias.