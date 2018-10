Esteban Ocon (Force India) e Kevin Magnussen (Haas) foram desclassificados do GP dos EUA de Fórmula 1 deste domingo devido a irregularidades relacionadas com o combustível.

Ocon terminou a prova no oitavo lugar e Magnussen ficou logo a seguir no nono.

O piloto da Force India excedeu o limite de 100 kg/h do fluxo de combustível, segundo os comissários detetaram nos dados da telemetria, de acordo com o «Formula1.com», enquanto o da Haas utilizou mais do que o máximo de 105 kg de combustível permitidos durante a Corrida.

Ocon e Magnussen perderam os respetivos oitavo e nono lugares com Srgio Pérez (force India a passar para o lugar do seu companheiro de equipa e Brendon Hartley (Toro Rosso) e Marcus Ericsson (Sauber) a entrarem nos pontos.

VEJA TAMBÉM:

GP dos EUA: Ferrari anula primeiro «match point» de Hamilton