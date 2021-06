Portugal empatou 2-2 com a França, no último jogo da fase de grupos do Euro2020. Este resultado coloca os pupilos de Fernando Santos no 3º lugar do grupo e garante o apuramento da seleção das quinas para os oitavos de final da competição.

A seleção nacional entrou forte no jogo e, aos 31 minutos de jogo, Cristiano Ronaldo inaugurou o marcador de penálti, após Hugo Lloris ter feito falta sobre Danilo. A resposta francesa chegou no final da primeira parte com Benzema, também de penálti, depois de uma falta de Nélson Semedo sobre Mbappé.

A segunda parte começa com um balde de água fria. Um contra-ataque rápido da equipa francesa e Benzema a finaliza da melhor forma a ofensiva francesa.

A seleção das quinas não baixou os braços e, aos 60 minutos, o suspeito do costume voltou a marcar. Cristiano Ronaldo voltou a bater da melhor forma uma grande penalidade, igualando Ali Daei, com 109 golos pela seleção.

Com o empate da Alemanha a duas bolas com a Hungria, a França é líder com cinco pontos, à frente da Alemanha e Portugal, ambos com quatro, e da Hungria, que tem apenas dois.

A seleção portuguesa vai jogar em Sevilha contra a Bélgica, no domingo, às 20h, num jogo que será transmitido na TVI.