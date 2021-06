A caminhada da seleção nacional no Euro2020 começou a 27 de maio, com a reunião na Cidade do Futebol, quartel-general da Federação Portuguesa de Futebol em Oeiras.

Aqui ficam as datas do que espera a Equipa das Quinas:

Calendário de Portugal no Euro2020

10 de Junho: viagem para Budapeste, local onde fica o centro de treinos de Portugal

15 de Junho: Hungria - Portugal, Grupo F, Budapeste (17:00)

19 de Junho: Portugal - Alemanha, Grupo F, Munique (17:00) - COM TRANSMISSÃO EM DIRETO NA TVI

23 de Junho: Portugal - França, Grupo F, Budapeste (20:00)

27, 28 ou 29 de Junho: Oitavos de final (em caso de apuramento):

- Se Portugal terminar em 3º no Grupo F e seja apurado (27 de Junho, 17:00, contra o 1º do Grupo C, Budapeste) ou às 20:00, contra o 1º do Grupo B, Sevilha)

- Se Portugal terminar em 1º do Grupo F (28 de Junho, 20:00, Bucareste, contra o 3º do Grupo A, B ou C)

- Se Portugal terminar em 2º do Grupo F (29 de Junho, 17:00, Londres, contra o 1º do Grupo D)

2 ou 3 de Julho: quartos de final (em caso de apuramento), 17:00 ou 20:00, adversário por definir, Munique, Baku, São Petersburgo ou Roma

6 ou 7 de Julho: meias-finais (em caso de apuramento), 20:00, adversário por definir, Londres

11 de julho: Final (em caso de apuramento), 20:00, adversário por definir, Londres

Convocatória de Portugal: recorde os 26 escolhidos de Fernando Santos

Guarda-redes: Anthony Lopes (Lyon), Rui Patrício (Wolverhampton) e Rui Silva (Granada)

Defesas: João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Wolverhampton), José Fonte (LOSC Lille), Pepe (Porto), Rúben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Sporting), Raphaël Guerreiro (Dortmund)

Médios: Danilo Pereira (Paris), João Palhinha (Sporting), Rúben Neves (Wolverhampton), Bruno Fernandes (Manchester United), João Moutinho (Wolverhampton), Renato Sanches (LOSC Lille), Sérgio Oliveira (Porto) e William Carvalho (Bétis)

Avançados: Pedro Gonçalves (Sporting), André Silva (Frankfurt), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Liverpool), Gonçalo Guedes (Valência), João Félix (Atlético) e Rafa Silva (Benfica)