Portugal venceu a Hungria por 3-0, no jogo de estreia no Euro 2020, com golos de Raphael Guerreiro e um "bis" de Cristiano Ronaldo.

A seleção esteve quase sempre por cima do jogo, com muitas oportunidades de golo, mas só nos últimos minutos do jogo é que os golos surgiram.

O capitão português bateu hoje dois recordes: tornou-se no primeiro jogador da história a participar em cinco Europeus e é agora o melhor marcador de sempre em Campeonatos da Europa, com 11 golos, mais dois do que Platini.

O jogo ficou marcado pelas bancadas cheias do Puskas Arena, uma imagem que já não podíamos contemplar desde março do ano passado.

No mesmo grupo F, França e Alemanha defrontam-se também esta terça-feira, a partir das 20:00.

No próximo sábado, Portugal defronta a seleção alemã, num jogo que a TVI vai transmitir em direto, a partir das 17:00.